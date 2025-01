Axel Kicillof encabezó este jueves la segunda conferencia de verano de la Provincia en Coronel Rosales; y durante su discurso hizo especial hincapié en el papel del Estado en contraposición a la lógica de mercado a la que apunta el Gobierno Nacional. Así, remarcó que en las localidades pequeñas en las que el empresario no encuentra la posibilidad de ganancias, es fundamental el rol de la administración gubernamental. En esa lína, el Gobernador se refirió al estado de las rutas y reconoció que en la Provincia “no están perfectas”, pero remarcó que hay un plan de inversión y no de privatización.

“Hace falta Estado, lo entiende desde un chiquito de seis años hasta cualquier bonaerense, cualquier argentino, el único que no entiende esto que acabo de decir, lamentablemente es el Presidente de la Nación, cree que todo absolutamente lo soluciona por generación espontánea la competencia de mercado”, subrayó el mandatario provincial.

“Y que esto quede claro, porque él podrá pelear con todos los fantasmas que quiera del comunismo, de lo woke, de no sé qué, pero la verdad que ese no es el problema, el problema es mucho más sencillo y tiene que ver con que la actividad privada que tanto valora, es una actividad que busca ganancia y está muy bien y que lo obtenga, está muy bien, pero hay determinadas condiciones de entorno que posibilitan que esas empresas, que esos negocios prosperen”.

En esa línea, criticó el estado de la RN3 remarcando que el Ejecutivo de Javier Milei “paró toda la obra en las rutas nacionales”, al tiempo que aclaró: “Eso no quiere decir que las rutas provinciales estén perfectas, pero hay un plan de inversión, hay un plan de mantenimiento, bueno, a nivel nacional no hay absolutamente nada, hay una vocación de privatizar”.

Y continuó: “Pero hay rutas que se pueden privatizar y otras que no, justamente porque no son negocio, cuando las cosas no son negocio, lógicamente nadie podría exigirle a un privado que vaya y arriesgue, invierta su capital en algo que no va a darle rentabilidad, no va a darle ganancia, y es lo que estamos viendo, y quiero ejemplificarlo con algo muy claro, que rompe uno de los mitos de las falacias, diría yo, de los bolazos de Milei”.

Y señaló: “Uno es que todo lo soluciona el mercado, miren si a los argentinos nos van a venir con que todo lo solucione el mercado, no hace falta pensar demasiado ni conocer demasiado la historia, la experiencia cotidiana muestra que hay muchísimas cosas que en los países como el nuestro el mercado no hace”.

“En localidades pequeñas de la Provincia de Buenos Aires, el único prestador de salud, el único que hay, es el Estado. Y no es que se tiene que correr el Estado y hay que detonarlo porque le tapa el ingreso al privado. Es que el Estado aparece porque el privado no va. Y el privado no va porque no hay escala, porque probablemente no hay ingresos suficientes que le garanticen la rentabilidad. Es el ABC”, aseguró Kicillof.

Y continuando con la importancia del rol del Estado brindó un segundo ejemplo: “Y el otro ABC que creo que hemos observado todos, que queda clarísimo, que lo vemos en los incendios, en las temperaturas extremas, en las inundaciones, en los hechos climáticos que están pasando, y en todo el planeta que el cuidado del ambiente que se impone para evitar el cambio climático, es una necesidad que tenemos”.

“Lo vemos todos menos uno, que lamentablemente es el Presidente de la Nación”, sentenció y añadió: “Acá en Pehuen Có, hoy vengo a comentar algo que es de tremenda importancia. Estamos sufriendo por los fenómenos del cambio climático, vinculados a los cambios en las mareas, en las temperaturas, en las alturas del agua, etcétera. Estamos sufriendo una erosión en la costa bonaerense, tanto de mar como de río, que hay lugares donde nos está dejando sin playa”.

Asimismo señaló que “incluso hay rutas, rutas provinciales que están al borde de algún curso de agua que se las empieza a comer . Y esto no es obra, no es obra de un fenómeno milagroso, es un proceso que ve todo el planeta menos el Presidente de la Nación”.

“Nosotros lo vemos en las costas bonaerenses, sabemos que se pone en riesgo obviamente la belleza, obviamente la posibilidad también de recibir mayor flujo turístico, tiene que ver con esa erosión y eso requiere obra carísima. Pero qué vamos a hacer, mirar cómo se siguen arruinando nuestras costas pasivamente y decir que lo resuelva el mercado. No lo ha hecho, ni lo va a hacer, por más que a cada uno de los empresarios probablemente le afecte el negocio, son montos de inversión estructural históricos siderales”, aseveró.

“Voy a dar un ejemplo. Cuatro mil millones de pesos es el costo que tiene hacer la defensa acá en Pehuen Có, cuatro mil millones de pesos. Puedo pasar la gorra, puedo hacer una kermés y emitir una rifa. No lo va a poder hacer, por más buena voluntad y comprensión que tenga el privado. O lo hace el Estado o no lo hace nadie”, sentenció.

“Hemos dicho que no hay ciudadano de primera, ni municipio de primera, ni municipio de segunda. Así que el gobierno provincial encara esta obra histórica y también, Rodrigo (Aristimuño), acabo de hablar con la ministra de Hábitat, esas 32 viviendas que hace 20 años están esperando, vamos a empezar el camino para poder hacerlas”, detalló.

En esa línea se refirió a las críticas que recibió la gestión bonaerenses por no adherir al Pacto de Mayo y espetó: “Mejor que prometer es realizar. Nos acaban de avisar que en el puerto de Rosales vamos a tener muy pronto dos inversiones más de la empresa Altaikin, de 100 millones de dólares cada una. En más trabajo para la provincia de Buenos Aires y demostrar que no hay mejor destino para una inversión productiva que la propia provincia de Buenos Aires”.

En el último tramo de su discurso, Kicillof se refirió a las declaraciones de Milei en Davos y dijo: “Creo yo que hemos aprendido los argentinos, con mucho dolor, que la democracia se trata de tolerancia. Y que con la agresión, la violencia y el insulto, desde las más altas autoridades, lo único que se hace es que permee y que derrame, por decir así, a toda una sociedad".

Y añadió: “Por eso yo quiero decirle a Milei que de nosotros dice barbaridades, pero nunca nos van a escuchar responder a una provocación con un insulto, con una descalificación. Pensamos diametralmente distinto, pero no es por ahí, ni nuestro pueblo, el pueblo bonaerense, quiere dirimir estas cuestiones de esta manera”.

En ese contexto, confirmó la presencia de la Provincia en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirascista: “Nos van a ver como gobierno de la Provincia de Buenos Aires este sábado en una marcha para que entiendan bien que si hay violencia que si hay violencia contra las mujeres que si hay desigualdad no nos podemos quedar al costado indiferentes porque es convalidarla”.