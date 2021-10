"Están diciendo que si ganan han decidido complicar muchísimo las acciones del Gobierno", sostuvo Axel Kicillof en declaraciones televisivas.

Y añadió: "Van por la conducción de Diputados; nosotros en el 2015, a pesar de que Cambiemos no tenía mayoría, decidimos que la Cámara debía conducirla su espacio, por una cuestión institucional".

"A esa oposición más violenta, más agresiva, no le debemos contestar, y seguir trabajando", continuó el Gobernador provincial.

Por último, lanzó: "Ganaron las PASO y se pusieron muy agresivos, con amenazas. No sé si es que no quieren perder votos por derecha, o lo que les dicen los focus, pero se ve, incluso no están acompañando leyes con las que dijeron estar de acuerdo" (en alusión a lo sucedido en Diputados cuando Juntos no dio quorum para tratar el proyecto de etiquetado frontal).