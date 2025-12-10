Kicillof contra las reformas de Milei: "Huelen a naftalina, el país está gobernado por una manga de irresponsables"
El Gobernador bonaerense cargó contra el paquete de leyes impulsado por los libertarios en sesiones extraordinarias: Es "más o menos igual al de los 90. Se probó en los 90 y no anduvo. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington". Y sentenció: "No le vamos a dejar rematar el país a esta gente".
Ante los recientes anuncios del Gobierno de Javier Milei tras el Consejo de Mayo, el Gobernador bonaerense Axel Kicillof cargó contra las reformas libertarias, a las que consideró que "huelen a naftalina".
"Todo este paquete de leyes huele a naftalina", expresó el mandatario de la Provincia en declaraciones televisivas. Y cuestionó la promesa de modernización del oficialismo, indicando que la reforma es “más o menos igual a la de los 90. Se probó en los 90 y no anduvo”.
“Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, completó Kicillof.
Por último, sentenció: "El país está gobernado por una manga de irresponsables", y afirmó: "No le vamos a dejar rematar el país a esta gente".
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión