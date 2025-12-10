Ante los recientes anuncios del Gobierno de Javier Milei tras el Consejo de Mayo, el Gobernador bonaerense Axel Kicillof cargó contra las reformas libertarias, a las que consideró que "huelen a naftalina".

"Todo este paquete de leyes huele a naftalina", expresó el mandatario de la Provincia en declaraciones televisivas. Y cuestionó la promesa de modernización del oficialismo, indicando que la reforma es “más o menos igual a la de los 90. Se probó en los 90 y no anduvo”.

“Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”, completó Kicillof.

Por último, sentenció: "El país está gobernado por una manga de irresponsables", y afirmó: "No le vamos a dejar rematar el país a esta gente".

