El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a una cumbre de intendentes para el próximo jueves 26 de marzo con el objetivo de evaluar el impacto de las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

Ads

El encuentro se realizará en el Salón Dorado de la Gobernación y reunirá tanto a jefes comunales oficialistas como a dirigentes de la oposición. La convocatoria lleva el siguiente título

“Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios”.

Ads

Desde el entorno del mandatario provincial explicaron que la iniciativa responde a las dificultades económicas que atraviesan tanto la provincia como los municipios, las cuales atribuyen a un contexto de “asfixia financiera” derivado de las decisiones del Gobierno nacional.

Uno de los primeros en cuestionarla fue el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia y actual senador de LLA, Diego Valenzuela, quien criticó con la iniciativa:

Ads

“Increíble convocatoria del gobernador Kicillof a reunión con intendentes. En lugar de dedicarse a gobernar y resolver los muchos problemas que tenemos los bonaerenses, su prioridad es oponerse al gobierno nacional. Antes era ‘ah pero Macri’, ahora es ‘ah pero Milei’”, expresó el dirigente.

Increíble convocatoria del gobernador @Kicillofok a reunión con intendentes. En lugar de dedicarse a gobernar y resolver los muchos problemas que tenemos los bonaerenses, su prioridad es oponerse al gobierno nacional. Antes era “ah pero Macri” ahora es “ah pero Milei”. 👎 pic.twitter.com/RsQjXGdHSa — Diego Valenzuela (@dievalen) March 20, 2026