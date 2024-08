La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, eliminó los precios máximos de las garrafas de gas y estableció nuevos valores de referencia. El gobernador bonaerense, cuestionó está decisión de la gestión de Javier Milei.

“Definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es “libertad” sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más)”, sentenció Axel Kicillof.

Definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es “libertad” sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más). pic.twitter.com/Z8YL8GEwDm — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 20, 2024

La normativa de la Resolución 216/2024 publicado en el Boletín Oficial dispuso que “a fin de liberar de regulaciones de precios al sistema, resulta necesario dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas".

Por lo tanto, las empresas no tendrán topes para aplicar aumentos a los precios de las garrafas. Sin embargo, la Secretaría de Energía estableció precios de referencia para las mismas:

Los precios de referencia, con impuestos incluidos, son de $8.500 para la garrafa de 10 kg, $10.200 para la de 12 kg. y $12.750 para la de 15 kg.