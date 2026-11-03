Axel Kicillof visitará este martes la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda. Allí mantendrá una reunión con el rector y unos 30 decanos de distintas facultades de esa casa de estudios en el país.

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Estará presente Jorge Ferraresi, jefe de Asesoramiento Institucional del municipio.

En ese marco, la universidad entregará el título de doctor honoris causa al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

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