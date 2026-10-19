Axel Kicillof llegará a Castelli a las 10.00 y será recibido por el Intendente local Francisco Echarren.

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Entre las actividades previstas se destacan la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y de un Centro Logístico, la entrega de un camión caja, bicicletas e insumos del Ministerio de Ambiente, árboles frutales del Ministerio Agrario y netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense”.

Además, el Gobernador encabezará la entrega de las llaves de las viviendas que fueron sorteadas recientemente, permitiendo que las familias beneficiarias avancen hacia el acceso a su casa propia.



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