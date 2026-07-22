Kicillof comenzará a desplegar su agenda a las 10 en la localidad de Gahan, Salto, con la puesta en marcha de una nueva planta eléctrica a través de una subestación de 33 kV. Después recorrerá el Centro Universitario Municipal, donde se realizaron trabajos de ampliación y remodelación. En ese espacio funcionará el Programa Puentes.

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Luego, en San Antonio de Areco el Gobernador encabezará a las 13.40, una recorrida por la obra de adecuación del cauce del río Areco, y será recibido por el Intendente Francisco Ratto. Durante la visita supervisarán el avance de los trabajos y compartirán un encuentro con los trabajadores de la obra.

Posteriormente, a las 14.00, la comitiva se trasladará a la Matera del Parque Criollo, donde se llevará a cabo el acto de entrega de escrituras a familias locales, en el marco de las políticas provinciales de regularización dominial.

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