Salto
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Tras inundaciones: Intendente peronista de la segunda sección le pidió a Milei que reactive la obra pública
Escándalo en el Congreso: el bonaerense Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas y el riojano respondió
Confirmado: cambian el feriado de octubre y algunos municipios bonaerenses disfrutarán un fin de semana XXL de 4 días
¿Qué municipios de la Provincia de Buenos Aires recibirán obras por $514.000 millones? Bianco detalló las inversiones
Bianco detalló el operativo en más de 30 municipios afectados por el temporal: "Pusimos todos los recursos disponibles"
Tras la inundación, Alessandro alertó por robos en Salto: "La gente está desesperada, arriba de los techos a los gritos"
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