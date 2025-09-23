“La histórica victoria en las elecciones provinciales sirvió para dejar un mensaje claro: el ajuste de Milei no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires. Fue repudiado y rechazado de la forma más universal y legítima, con los votos y en las urnas”, expresó Axel Kicillof, en el marco de un acto de campaña en el club Atenas de La Plata.

Y añadió: “Por eso nuestra responsabilidad es explicar, ser precisos y contundentes, porque no puede haber un solo empresario pyme, estudiante, docente o jubilado que acompañe este modelo”.

“Contra una derecha que nos quiere ver resignados, vamos a demostrar que hay otro camino: el de la educación y la salud pública, la ciencia, la tecnología y la industria argentina”, continuó el Gobernador.

“El 26 de octubre empezamos a construir futuro con la boleta de Fuerza Patria que va a llenar el Congreso de soberanía, de dignidad, de justicia social, de compañeros y compañeras (SIC) que dan todo para representar al pueblo”, concluyó.

