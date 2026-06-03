Kicillof desembarca en Corrientes y sigue federalizando su campaña para 2027
El gobernador bonaerense se reunirá este miércoles con el mandatario correntino Juan Pablo Valdés para firmar una serie de convenios de cooperación entre ambas provincias. Además, presentará su libro “De Smith a Keynes” en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Axel Kicillof desembarcará este miércoles en Corrientes en el marco de la expansión de su agenda federal y proselitista de cara a 2027. Traccionando el crecimiento de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el Gobernador continúa con sus giras y hoy tendrá su foto con el radical Juan Pablo Valdés.
La actividad oficial con el mandatario local incluirá la firma de acuerdos de cooperación en materia de Seguridad, Desarrollo Agrario y la Escuela de Gobierno.
Luego llegará el capítulo académico de la visita, cuando Kicillof presente su libro De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico en el auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE.
Se prevé que el Gobernador bonaerense, como es habitual, eleve críticas al Presidente Javier Milei.
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