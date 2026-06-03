Axel Kicillof desembarcará este miércoles en Corrientes en el marco de la expansión de su agenda federal y proselitista de cara a 2027. Traccionando el crecimiento de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el Gobernador continúa con sus giras y hoy tendrá su foto con el radical Juan Pablo Valdés.

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La actividad oficial con el mandatario local incluirá la firma de acuerdos de cooperación en materia de Seguridad, Desarrollo Agrario y la Escuela de Gobierno.

Luego llegará el capítulo académico de la visita, cuando Kicillof presente su libro De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico en el auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE.

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Se prevé que el Gobernador bonaerense, como es habitual, eleve críticas al Presidente Javier Milei.

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