La vigilia en Tierra del Fuego se realizará el miércoles a partir de las 21.00 y se extenderá hasta la medianoche. El punto de encuentro de veteranos, familiares, vecinos y autoridades es el Monumento a los Caídos y la “Carpa de la Dignidad”, en donde se realizan distintas actividades conmemorativas para reafirmar el compromiso con la causa Malvinas. A la medianoche se cantará el himno nacional y también se realizará un minuto de silencio en recuerdo de los caídos en combate.

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El Gobernador Axel Kicillof participará de esta actividad, y el jueves, desde las 11.00 estará presente en el acto central que se concretará en el cenotafio de la ciudad de Ushuaia por el 44° aniversario.

El Gobernador bonaerense estará acompañado también por su par de La Rioja, Ricardo Quintela. Los dos fueron invitados por el mandatario local Gustavo Melella, que también extendió la convocatoria al resto de sus pares provinciales.

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Por otro lado, la Vicepresidente Victoria Villarruel formará parte de la jornada, y podría cruzarse con los dirigentes peronistas, incrementando las suspicacias dentro de Casa Rosada.

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