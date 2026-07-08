Kicillof desembarca en Trenque Lauquen para inaugurar un centro de salud mental y entregar casi 500 escrituras
El Gobernador bonaerense llegará a la Cuarta este miércoles por la mañana acompañado por el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis.
Axel Kicillof desplegará una amplia agenda hoy en Trenque Lauquen. A las 11.00 inaugurará el “Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos”, uno de los 14 edificios de estas características que se construyen en distintos puntos del territorio bonaerense.
El nuevo inmueble, ubicado en la calle Marconi Nº 1465, fue construido sobre un terreno de la Municipalidad y financiado con fondos de la Provincia y del Ejecutivo local.
Por otro lado,, en horas del mediodía, el Gobernador entregará 458 escrituras del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, en la sede del Club Barrio Alegre.
Asimismo, Kicillof pondrá en marcha una Casa de la Provincia, donde funcionarán dependencias de distintos organismos públicos, y un centro educativo de nivel secundario para adultos.
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