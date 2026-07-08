Axel Kicillof desplegará una amplia agenda hoy en Trenque Lauquen. A las 11.00 inaugurará el “Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos”, uno de los 14 edificios de estas características que se construyen en distintos puntos del territorio bonaerense.

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El nuevo inmueble, ubicado en la calle Marconi Nº 1465, fue construido sobre un terreno de la Municipalidad y financiado con fondos de la Provincia y del Ejecutivo local.

Por otro lado,, en horas del mediodía, el Gobernador entregará 458 escrituras del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, en la sede del Club Barrio Alegre.

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Asimismo, Kicillof pondrá en marcha una Casa de la Provincia, donde funcionarán dependencias de distintos organismos públicos, y un centro educativo de nivel secundario para adultos.

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