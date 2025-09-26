Axel Kicillof aseguró que la imagen viral es falsa y aprovechó para criticar al presidente por el swap de 20 mil millones de dólares con EE.UU., comparando la realidad con la desinformación difundida en redes. La foto lo muestra comprando en un Apple Store de Nueva York.

Ads

Kicillof estuvo en Nueva York participando de un foro en homenaje a Pepe Mujica. Tras la difusión, publicó en su cuenta de X: "Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a Estados Unidos".

Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EEUU. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de… pic.twitter.com/vofmckuXkP — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 26, 2025

El gobernador comparó la viralización de la imagen con la realidad del acuerdo que Milei firmó con Donald Trump por un swap de 20 mil millones de dólares. Adjuntó una foto comparativa en la que se distingue del lado izquierdo al mandatario estadounidense y Milei con la carpeta oficial, bajo la etiqueta “Verdadero”, y del lado derecho la supuesta imagen de Kicillof en el Apple Store, con la inscripción “Falso”.

Ads

La foto había circulado intensamente en redes sociales y fue compartida por cuentas afines al gobierno nacional. En uno de los mensajes aseguraban: "NO FALLA: El gobernador comunista Axel Kicillof fue visto comprando el iPhone 17 Pro Max en un Apple Store de Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de las jóvenes de La Matanza".

El gobernador concluyó su mensaje con un fuerte reclamo al gobierno de Milei: "Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina".

Ads