Luego de la multitudinaria misa en la Basílica de Luján, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, despidió al papa León XIV con una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, en los que destacó su visita a la Argentina y el mensaje que dejó durante su paso por la provincia de Buenos Aires.

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“León, los bonaerenses y los argentinos guardaremos para siempre en nuestros corazones su visita”, expresó el mandatario, quien también agradeció al Pontífice por haber llegado al país y elegido Luján como escenario de uno de los momentos centrales de su visita.

León, los bonaerenses y los argentinos guardaremos para siempre en nuestros corazones su visita. https://t.co/QD4xNz9oSi — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 11, 2026

“Gracias por venir a nuestro país y a nuestra provincia, por hablarle a los excluidos, por su recuerdo de Francisco y por mostrarnos un camino de esperanza en estos tiempos donde tanto lo necesitamos”, agregó.

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En otra publicación, Kicillof destacó el cariño que recibió León XIV durante las actividades y retomó una de las referencias del Papa a la solidaridad con quienes atraviesan situaciones difíciles.

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“Nos alegra profundamente que haya podido disfrutar del cariño de todo un pueblo que, como bien dijo, siempre está dispuesto a tender una mano para el que lo necesita”, escribió.

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Gracias por venir a nuestro país y a nuestra provincia, por hablarle a los excluidos, por su recuerdo de Francisco y por mostrarnos un camino de esperanza en estos tiempos donde tanto lo necesitamos. https://t.co/PSCoZFUyS5 — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 11, 2026

Los mensajes del gobernador llegaron después de la celebración religiosa en Luján, donde León XIV encabezó una misa ante una multitud de fieles y pronunció un emotivo discurso de despedida.

En su intervención final, el Pontífice agradeció el recibimiento de los argentinos, recordó al papa Francisco y destacó la devoción a la Virgen de Luján. “Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos. Hasta siempre, mi querida Argentina”, fueron sus palabras.