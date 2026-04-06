El gobernador de la provincia de Buenos Aires tendrá una agenda intensa esta semana, que incluye entregas de viviendas, ambulancias, equipamiento escolar y nuevas infraestructuras en distintos municipios.

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El miércoles, el mandatario estará en Adolfo González Chávez y De La Garma, donde entregará 10 viviendas por un total de más de $400 millones, una combi número 65 de transporte escolar adaptada para escuelas de educación especial y un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos. Además, se sumará una nueva ambulancia de alta complejidad, la número 429 desde el inicio de la gestión, con una inversión provincial de más de $90.000 millones.

En Olavarría, se inaugurará un nuevo polo judicial de tres plantas y subsuelo, con más de 10.000 m² y una inversión de $800 millones. También se firmarán convenios para mejorar la seguridad y la educación: se incorporará el municipio al programa Entramados, se implementará el sistema de anillo digital para la lectura de patentes y se capacitará a la nueva guardia urbana. Además, 20 nuevos efectivos se sumarán a los destacamentos locales.

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El jueves, el gobernador participará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, enfocado en ciencia y universidad, con la presencia de rectores, científicos y estudiantes.

El viernes recorrerá tres municipios de la cuarta sección electoral. En Carlos Tejedor inaugurará el Centro Universitario número 50 del Programa Puentes, construido con subsidios provinciales por casi $500 millones y que ofrece actualmente cinco carreras con financiamiento por $384 millones. En Alberti se presentará la colección Aulas Bonarenses Científicas, 66 títulos de divulgación científica destinados a más de 2.700 bibliotecas escolares, institutos de formación docente y centros educativos de adultos. Finalmente, en Lincoln se entregarán 38 viviendas en el barrio Eduardo Marengo, con una inversión superior a los $500 millones.

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Según Carlos Bianco, ministro de Gobierno, "estas actividades reflejan el compromiso del gobernador con la educación, la seguridad y la infraestructura en toda la provincia".