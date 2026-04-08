Axel Kicillof llegará por la mañana a la localidad de De la Garma, Partido de Adolfo Gonzales Chaves, para encabezar la entrega de 10 viviendas destinadas a familias de la Policía Bonaerense, según explicó la Intendente local, Lucía Gómez.

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Además, en el marco de su visita, el Gobernador donará una ambulancia para el sistema de salud, una combi para el área de Educación y un camión para el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Por la tarde, Kicillof desembarcará en Olavarría, donde será recibido por el Jefe Municipal Maximiliano Wesner; ambos encabezarán una variada agenda de actividades que incluirá la puesta en marcha de un nuevo polo judicial de tres plantas y subsuelo, la firma de convenios para mejorar la seguridad y la educación (se incorporará el distrito al programa Entramados) y la implementación del sistema de anillo digital para la lectura de patentes, entre otras acciones.

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