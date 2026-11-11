En el marco de la visita del papa León XIV a Luján, el gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró que algunos de los mensajes del Sumo Pontífice pueden incomodar al Gobierno de Javier Milei porque, a su entender, contrastan con las ideas que sostiene la administración nacional. Sin embargo, aclaró que no es momento de convertir la celebración religiosa en una disputa partidaria.

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"Partidizarlo sería una mala idea porque esto es muy universal, muy general", sostuvo Kicillof en declaraciones a El Destape, mientras se dirigía a la Basílica de Luján. No obstante, señaló que el Papa plantea una agenda de ideas y posicionamientos que puede generar diferencias con el oficialismo.

LLEGÓ KICILLOF A LUJÁN El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llegó a la Basílica de Luján para participar de la histórica misa encabezada por el papa León XIV y fue consultado sobre el mensaje del Sumo Pontífice en relación con la situación social y la justicia social. https://t.co/Xaf2NW5sev — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) November 11, 2026

"Al Gobierno le pueden incomodar algunos énfasis, alguna agenda que tiene el Papa", afirmó. En ese sentido, mencionó las referencias de León XIV a las personas con discapacidad, los jóvenes con problemas de adicciones y los sectores que más necesitan acompañamiento.

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El mandatario provincial también vinculó esos planteos con las discusiones internacionales y sostuvo que las posiciones del Pontífice contrastan con las de una ultraderecha que, según su interpretación, avanza en sentido contrario.

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El pedido de Kicillof a Milei

En declaraciones a Radio La Red, el gobernador insistió en la importancia de prestar atención al mensaje de la Iglesia. "Es el mensaje de la Iglesia. Yo creo que hay que escucharlo, escucharlo al Papa", expresó.

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Por otra parte, en diálogo con Página/12, Kicillof volvió sobre la relación entre los planteos del Pontífice y el escenario político nacional. "Me parece que es cierto que no es el momento para entablar polémicas con Milei. Que piense lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera, pero que escuche", manifestó.

"Que Milei piense, diga y haga lo que quiera, pero que escuche y vea un pueblo que, cuando se moviliza de a millones, es porque el mensaje del Papa los interpela". Axel Kicillof en Luján https://t.co/WzsaiCbwGV https://t.co/0RyiFEmGj5 — Melisa Molina (@MelisaMolina93) November 11, 2026

En esa misma entrevista, el gobernador hizo referencia a la multitudinaria convocatoria en Luján y sostuvo que la movilización demuestra el impacto de las palabras del Papa en la sociedad. "Que vea un pueblo que cuando se moviliza a un millón es porque el mensaje del Papa los interpela", remarcó.

Finalmente, Kicillof también dejó un mensaje dirigido al Ejecutivo nacional: "Ojalá que hayan escuchado y a partir de mañana vamos a ver qué destino toman".