El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en diálogo con LANOTICIA1.COM, volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei y advirtió sobre el impacto del ajuste en las finanzas provinciales y en la creciente demanda sobre el sistema de salud, los municipios y los servicios esenciales. Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una actividad oficial en la ciudad de San Pedro, donde el mandatario habló ante nuestro micrófono durante la entrega de viviendas sociales financiadas con fondos provinciales.

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En ese contexto, Kicillof volvió a endurecer sus críticas hacia la administración de Milei y planteó que el ajuste nacional está reconfigurando la demanda sobre el Estado provincial, especialmente en salud, asistencia social y servicios esenciales.

Según explicó, antes del cambio de gobierno nacional la Provincia venía ejecutando alrededor de 8.000 viviendas en construcción, mientras que Nación mantenía otras 16.000 en marcha. Sin embargo, advirtió que gran parte de esas obras quedaron paralizadas tras el recambio de gestión.

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“Nos cuesta cada vez más continuar con las nuestras, y mucho más lo que dejó Nación”, señaló, al remarcar que cada situación depende de contratos, estados de avance y cuestiones administrativas particulares.

En ese sentido, indicó que incluso cuando existe voluntad política para retomar obras abandonadas, no siempre es posible avanzar de inmediato. “Cada caso es particular”, resumió.

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El mandatario insistió en que el ajuste tiene impacto directo en la vida cotidiana de los bonaerenses y en la capacidad de respuesta del Estado provincial.

“La gente no puede comprar los remedios, viene a la Provincia o al municipio. No puede pagar una consulta médica, viene a la Provincia o al municipio”, afirmó, al describir el incremento de la demanda sobre hospitales y servicios públicos.

En ese contexto, sostuvo que el impacto presupuestario en salud es cada vez más profundo. “El presupuesto de salud de la Provincia explotó por la política de Milei”, remarcó.

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Kicillof también cuestionó la disponibilidad de recursos a nivel nacional y su destino en el actual esquema económico. “No es que no hay plata, la usan para otras cosas”, expresó.

En la misma línea, apuntó contra el financiamiento externo y el acuerdo con el FMI. “Festejan que el FMI les dio 20.000 millones de dólares, ¿dónde está? ¿Por qué no usan aunque sea un poquito de eso para terminar las casas que faltan?”, cuestionó.

El gobernador sostuvo además que el problema de fondo es el rumbo económico del Gobierno nacional. “Creo que lo que hay que cambiar es la política económica”, afirmó.

En relación al funcionamiento del Estado bonaerense, explicó que la Provincia debe absorber cada vez más demandas que antes eran cubiertas por Nación, lo que genera una fuerte presión sobre el sistema de salud, los municipios y los programas sociales.

También advirtió que esta situación se traduce en una reorganización del presupuesto provincial, que debe priorizar urgencias por sobre otras áreas de gestión.

En ese marco, reclamó nuevamente los fondos adeudados que la Provincia sostiene que Nación mantiene con Buenos Aires, en un contexto de tensión creciente entre ambas administraciones.

“Milei piensa que es contra mí, pero es contra la gente”, reiteró el mandatario, al insistir en que las consecuencias del ajuste no recaen sobre la dirigencia política sino sobre la población.

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En el tramo final de sus declaraciones, Kicillof remarcó el rol del Estado frente al actual contexto social y económico.

“La entrega de viviendas da esperanza y acompañamiento a las familias, porque se dan cuenta de que hay una Argentina posible, que no es la Argentina del odio, del desamparo ni de la crueldad, sino una Argentina que contenga y que le tienda una mano a los que están con dificultades”, expresó.

En ese marco, concluyó que la Provincia mantiene su voluntad de sostener políticas públicas y obras en la medida de sus posibilidades, aunque advirtió sobre las limitaciones presupuestarias actuales: “Tenemos la vocación de hacerlo, pero cada vez nos cuesta más”, finalizó.