El Gobernador Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Soberanía en el municipio de Punta Indio, donde afirmó que “la mejor manera de recordar a quienes dieron su vida por la patria es volver a escribir una historia argentina que sea federal, industrial, inclusiva y profundamente soberana”.

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En ese marco, junto al intendente local David Angueira, Kicillof destacó que “hoy el mundo está atravesando una etapa de transformaciones muy profundas, con guerras y disputas comerciales y financieras que están reconfigurando la economía global”. “En ese contexto, la Argentina cuenta con recursos naturales estratégicos, tradición industrial y un importante sistema científico: como ocurría en 1845, la pregunta fundamental es quién se va a apropiar de nuestras riquezas y capacidades, y para qué las va a utilizar”, agregó.

“Aquí, desde Punta Indio, donde más temprano que tarde podremos construir el Canal Magdalena, venimos a decir con toda claridad: no importa de qué potencia estemos hablando, la Argentina no va a ser el patio trasero de nadie”, concluyó Kicillof.

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El proyecto del canal Magdalena y el cierre de la Base Aeronaval Punta Indio también formaron parte de los discursos en este acto desarrollado en el Parque Costero.

Al recordar una carta del General San Martín a Tomás Guido, tras conocer los sucesos de la batalla de la Vuelta de Obligado donde le dice, “Los interventores habrán visto que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”, el gobernador señaló: “Les repito a quienes hoy están cerrando la Base Aeronaval de Punta Indio, achicando nuestras capacidades de las fuerzas nacionales y poniendo en riesgo nuestra soberanía: los argentinos no somos empanadas. O por lo menos algunos no lo somos y los que se sientan empanada que se vayan a servir a otros países”, completó.

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Angueira: “No se pensó en el lugar estratégico donde está ubicada la Base aeronaval”

Por su parte, Angueira señaló: “La soberanía se defiende con memoria y teniendo un proyecto de país que impulse con hechos concretos el desarrollo nacional: desde nuestro municipio estamos convencidos de que el dragado del Canal Magdalena es un eje fundamental que debe estar contemplado en el programa del próximo gobierno”.

“En estos tiempos que corren, y hablando de la soberanía nacional, hace poco más de cuatro meses recibíamos una noticia en Punta Indio drástica, sumamente negativa para nosotros: el traslado de las dos escuadrillas que tenemos a Comandante Espora, en Bahía Blanca. Cuando se toman esas decisiones, que nos hablaban de reestructurar la fuerza y reacomodar los recursos, claramente tienen que ver con el achique del Estado envuelto en un discurso”, sostuvo.

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Asimismo destacó que la Base Aeronaval de Punta Indio se trata de una institución con más de 100 años y mencionó el entramado social que generó con Verónica, así como el arraigo de todas las familias. “Por una decisión tomada en una mesa, tirado a la basura sin pensar las consecuencias que trae eso. ¿Qué nos va a traer eso? Y no hablo solamente de lo económico, porque podríamos hablar solamente de lo económico, sino que hablo de lo social, de lo humano, de la poca empatía que se tiene a veces a la hora de tomar decisiones. Primero, por la fuerza; segundo, por el ministerio y, obviamente, por el Gobierno nacional, que avala esa decisión que nos golpea tan fuerte”, cuestionó.

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Además, mencionó que no se pensó “en el lugar estratégico” donde está ubicada la Base para “la defensa, justamente, de las aguas que estamos viendo acá: del Río de la Plata, de la cuenca del Samborombón, de los afluentes que tienen que ver con río adentro, sobre el litoral”.