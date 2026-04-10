Axel Kicillof encabezó en Carlos Tejedor el acto de inauguración del centro universitario Nº50 del Programa Puentes, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la intendenta local, María Celia Gianini. Además, se entregaron computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes del distrito.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Este centro universitario Nº50 forma parte de una batería de políticas y herramientas novedosas que impulsamos desde la Provincia para fomentar el arraigo: queremos que las localidades del interior sean protagonistas y que sus habitantes tengan mejores posibilidades”. “Para nosotros, libertad es poder elegir seguir estudiando o trabajando donde cada uno nació: para eso, se necesita de un Estado presente que llegue donde el mercado nunca va a llegar”, agregó.

“A nivel nacional tenemos un Gobierno que está destruyendo el sistema universitario argentino, que es reconocido a nivel internacional, profundizando el recorte de los salarios docentes, las becas y la paralización de las obras”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Con el Programa Puentes estamos haciendo exactamente lo contrario: construimos centros para ampliar el acceso a muchos bonaerenses que no podían asistir porque la universidad les quedaba demasiado lejos”.

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Mediante una inversión de $250 millones, el primer centro universitario de Carlos Tejedor cuenta con dos aulas, recepción, hall de ingreso, baños y cocina, y se encuentra ubicado en el mismo predio que la Escuela Secundaria Nº1. En ese marco, las autoridades entregaron 29 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias y certificados a egresados de las diplomaturas en Producción Ganadera y Conservación de Forrajes (dictada por la UNLZ) y en Desarrollo de Software (UTN).

Por su parte, Bianco sostuvo: “Esta iniciativa empezamos a diseñarla junto al Gobernador mucho antes de asumir, cuando recorríamos la provincia y charlábamos con los vecinos y vecinas en las plazas y clubes de barrio: siempre surgía esta demanda por expandir la educación universitaria en las pequeñas localidades para fomentar el arraigo y permitir que todos y todas puedan seguir estudiando”. “Hoy inauguramos el centro número 50, pero estamos presentes de distinta manera en 80 distritos: ya son más de 15 mil las y los bonaerenses que se sumaron y pueden estudiar allí donde nacieron gracias al programa Puentes”, agregó.

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“Este centro universitario no es un capricho, es la materialización de un Estado provincial presente que escucha a los intendentes y nos brinda los recursos para que la educación superior esté al alcance de todos y todas”, subrayó Gianini.

Durante la jornada, Kicillof y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, firmaron un acta para finalizar la obra de extensión de red de gas natural en todo el barrio Bicentenario. En tanto, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, se suscribió un acuerdo de asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la realización de la fiesta aniversario local.

Por último, Kicillof afirmó: “Que el discurso del ajuste no nos imponga que se trata de una cuestión individual: que los pibes y las pibas puedan seguir estudiando es una necesidad de toda la sociedad argentina porque de ahí emerge nuestro conocimiento, nuestro desarrollo y nuestro futuro”. “Vamos a seguir invirtiendo en centros universitarios, en seguridad rural, en caminos rurales, en Casas de la Provincia y en nuevas viviendas: lo hacemos porque los bonaerenses creemos en el federalismo y apostamos al crecimiento de los 135 municipios”, concluyó.