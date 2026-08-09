Carlos Tejedor
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Vialidad licitó la apertura de traza de la Ruta Provincial 68, una obra largamente incumplida en Tejedor
Fortalecimiento en la Cuarta Sección: El Frente Renovador de Sergio Massa suma músculo en Carlos Tejedor
Elecciones 2025: El massismo sumó un dirigente en Carlos Tejedor y destacó su crecimiento en la cuarta
Tragedia en la ruta 226: tres muertos y dos heridos graves tras un tremendo accidente a la altura de Carlos Tejedor
Lotes para trabajadores de educación en Carlos Tejedor: Requisitos, precios y condiciones de inscripción
El gobierno bonaerense oficializó hoy la designación de ocho jueces de paz: Quiénes son y a dónde fueron asignados
Los más votados de la Provincia: 6 candidatos a intendente de UxP y 2 de JxC lograron más del 60% del respaldo electoral
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