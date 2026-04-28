Axel Kicillof encabezó la inauguración de la obra de ampliación del Centro Regional Educativo Universitario (CREUS) de Coronel Suárez. Además, junto al intendente local, Ricardo Moccero, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

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En ese marco, Kicillof remarcó: "Mientras Milei ataca a las universidades nacionales y recorta sus recursos, a nosotros nos llena de orgullo seguir ampliando centros universitarios en el interior de la Provincia”. “La educación pública y el acompañamiento del Programa Puentes es lo que permite que millones de pibes y pibas puedan continuar sus estudios superiores sin importar dónde hayan nacido ni cuántos recursos tengan", añadió.

“Aunque algunos quieran imponer la idea de que al Estado hay que dinamitarlo, en la Provincia estamos convencidos de que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y generar nuevas oportunidades”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Los vecinos necesitaban este centro de educación física, las computadoras y las escrituras: si no existiera un Estado presente, no iba a venir aquí el sector privado a dar respuesta”.

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A la ampliación del CREUS, que incluyó oficinas y salas de reuniones, se suma el proyecto en ejecución de cuatro nuevas aulas que brindarán mejores condiciones de aprendizaje a los 400 estudiantes que cursan allí ocho carreras universitarias del Programa Puentes. Asimismo, las autoridades entregaron 43 netbooks del Programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos del nivel secundario y recorrieron los avances de obra del edificio del Centro de Educación Física Nº70.

A través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 162 escrituras gratuitas a familias del distrito y en favor del municipio para lotes donde se construirán nuevas viviendas.

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Por su parte, Moccero remarcó: “En este contexto es imprescindible el trabajo articulado del municipio con el Gobierno provincial para lograr mejoras en educación, salud, seguridad e infraestructura”. “Ante un programa económico nacional que ajusta y atenta contra el trabajo, tenemos un Gobernador que promueve conciencia colectiva y solidaria, y que nos trae las inversiones que nos permiten cuidar a nuestros vecinos”, agregó.

Durante la jornada, se puso en funcionamiento una pala cargadora frontal para realizar mejoras en caminos rurales de las localidades de Golondrinas, Panadería Vieja y Otoño; en tanto se entregaron 10 máquinas de coser industriales destinadas al Taller Textil municipal, donde funciona la cooperativa “Textiles del Sudoeste”, conformada por 30 trabajadoras despedidas de la empresa DASS.

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Guaminí: Inauguró una Planta Potabilizadora y la repavimentación de un tramo de la RP N°85

El gobernador también encabezó este martes en el municipio de Guaminí la inauguración de la nueva Planta Potabilizadora local y de la obra de repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N°85. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Recursos Hídricos provincial, Néstor Álvarez; y el intendente local, José Nobre Ferreira.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy es un día histórico para Guaminí porque estamos inaugurando obras estratégicas que no solo van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que también van a generar mejores oportunidades para las próximas generaciones”. “En los pueblos del interior, donde muchas veces la falta de infraestructura ha impuesto un techo al crecimiento, es el Estado el único que puede asumir el compromiso de planificar e invertir en los proyectos que facilitarán el desarrollo”, expresó.

La nueva planta permitirá incrementar el abastecimiento de agua potable en el distrito y realizar un tratamiento especial para el abatimiento del arsénico. La obra, que fue reactivada con recursos provinciales tras ser paralizada por el Gobierno nacional, contempló la instalación de una cisterna de almacenamiento con estación de bombeo, provisión y colocación de tanques, instalación de cañerías para interconexión y reacondicionamiento del laboratorio.

A partir de una inversión de $14.927 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la repavimentación de la RP Nº85 abarcó 23 kilómetros en el tramo Guaminí-Huanguelén. Los trabajos realizados representan una mejora sustancial para el sector agrícola-ganadero y para la conectividad regional, beneficiando a más de 1.500 vehículos que la transitan diariamente.

Durante la jornada, Kicillof recorrió la obra en ejecución de la nueva Estación Transformadora y la línea de alta tensión que ampliará el abastecimiento de electricidad en la región, beneficiando a más de 45 mil habitantes. Además, se entregaron 156 títulos de propiedad gratuitos, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.