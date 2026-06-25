Axel Kicillof encabezó las inauguraciones de dos nuevos edificios para escuelas secundarias en el municipio de General Rodríguez, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Mauro García.

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“General Rodríguez es uno de los municipios que más creció en los últimos 20 años: aquí hay muchas familias que no pueden seguir esperando respuestas de la mano invisible del mercado”, destacó Kicillof. “Por eso hoy estamos inaugurando nuestro Centro de Atención Primaria de la Salud número 206 y nuevos edificios escolares para dejar en claro que el único capaz de garantizar la inversión pública que trae bienestar a nuestro pueblo es el Estado”, agregó.

“Mientras nos dicen que la única libertad que existe es la de comprar en el mercado, el Gobierno nacional abandona todas sus responsabilidades y recorta derechos a los y las bonaerenses”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Para nosotros la salud y la educación no son un negocio: en la provincia de Buenos Aires continuamos ampliando el sistema educativo y alcanzamos ya la cifra histórica de 318 nuevos edificios escolares inaugurados”.

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Kicillof con el intendente Mauro García

A partir de una inversión de $7.094 millones, se construyeron los nuevos edificios de las escuelas secundarias N°14 de La Campanilla y N°6, mejorando las condiciones de estudio de más de 1.500 alumnos y alumnas del distrito.

Por su parte, Terigi sostuvo: “Estos edificios forman parte de un proceso histórico de ampliación de derechos educativos: más chicos y chicas en la escuela significa menos desigualdad”. “Mientras algunos dicen que el camino es una educación sin escuelas, individualizada y a la carta, nosotros estamos convencidos de que no es así: la escuela es un lugar de encuentro, valores y solidaridad”, agregó.

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“Cada vez que inauguramos una institución educativa confirmamos que invertir en edificios y en mejores condiciones materiales es también invertir en la calidad de la enseñanza: gracias al acompañamiento de la Provincia, hoy docentes y estudiantes cuentan con espacios más adecuados, que fortalecerán el proceso educativo”, remarcó el intendente García.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Salud Nicolás Kreplak inauguraron el nuevo CAPS N°2, ubicado en el barrio Mi Rincón: cuenta con tres consultorios de atención general, uno ginecológico, enfermería, vacunatorio, SUM y sala de espera. Es el centro de salud Nº206 que se inaugura desde el inicio de la gestión.

Además, el Gobernador entregó al municipio dos minibuses y tres camiones adquiridos mediante un convenio de Provincia Leasing. Asimismo, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, se suscribió un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para desarrollar un proyecto de tratamiento de efluentes cloacales y para la realización de eventos sociales, turísticos y productivos.

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Por último, Kicillof remarcó: “Sin el acceso a la educación, a la salud y a la igualdad de oportunidades no vamos a tener nunca verdadera soberanía”. “Frente al desamparo, en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir cuidando e invirtiendo en la escuela pública”, concluyó.