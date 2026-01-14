Durante la jornada donde el gobernador Axel Kicillof, acompañado de ministros e intendentes, hizo un balance de lo que va de la temporada de verano, también se encargó de brindar anuncios en la conferencia realizada en el Golf Club de Villa Gesell.

En ese contexto se conoció la firma de un convenio para la adjudicación de la obra de finalización de la Etapa I del nuevo Hospital Subzonal “Carlos Idaho Gesell”.

A partir de una inversión de $10.489 millones, permitirá aliviar la demanda del hospital municipal y brindar acceso a servicios de salud de mediana y alta complejidad.

En este contexto tan adverso estamos haciendo enormes esfuerzos para continuar obras fundamentales y en poco tiempo se iniciarán los trabajos en el tramo de la Ruta 11 que conecta a Mar de Ajó y Pinamar, una inversión de 100 millones de dólares para la Provincia, para los… pic.twitter.com/83bZDVlH2x — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 14, 2026

El proyecto contempla tres quirófanos, 20 camas de internación, guardias de adultos y pediatría, sector de diagnóstico y tratamiento, y laboratorio, entre otros.

En tanto, se suscribió también un acuerdo para la ampliación del Centro Universitario del programa Puentes en la ciudad.

Por otro lado, adelantó el inicio de las obras de ampliación y puesta en valor de la Ruta Provincial 11 en el tramo que une Mar de Ajó con Pinamar. Son 48 kilómetros que tendrán un costo de 100 millones de dólares, cuyo financiamiento será a través de un crédito.

