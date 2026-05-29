Axel Kicillof encabezó este viernes el acto de entrega de 137 escrituras gratuitas para familias del municipio de Mar Chiquita, junto al intendente local, Walter Wischnivetzky. Además, con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, inauguró dos espacios de usos múltiples para uso comunitario.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta jornada demuestra que, aunque nos digan que el mercado soluciona todos los problemas, se necesita de un Estado presente para traer respuestas concretas y generar igualdad de oportunidades para los y las bonaerenses”. “Desde que asumió, Javier Milei está destruyendo el Estado nacional, pero no pudo hacer lo mismo con la Provincia: acá están las escrituras que los vecinos y vecinas de Mar Chiquita esperaron durante tanto tiempo”, agregó.

“Hace dos años que todo está empeorando en la Argentina: la industria, el comercio, el turismo y las familias endeudadas son consecuencia de un Presidente que no piensa en la gente, sino en las corporaciones extranjeras”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Nosotros representamos a los pibes que necesitan computadoras para estudiar, a los trabajadores y a los adultos mayores que requieren acompañamiento y lugares de encuentro”.

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En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 137 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito, como así también para la Asociación Jubilados y Pensionados “Nuestra Señora de Luján” y para el Club Atlético Belgrano.

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A través de una inversión de $153 millones del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se inauguró un SUM en el barrio PROCREAR y otro en la localidad de La Caleta para el dictado de talleres culturales y el fomento de la actividad turística. Durante la visita, el Gobernador recorrió además el Centro Cultural Municipal “Estación Cultura”, recientemente puesto en valor, y el Centro Educativo Complementario N°801.

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Por su parte, Larroque sostuvo: "Frente a este escenario de crueldad del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires hoy inaugura dos SUM que son verdaderos espacios de encuentro de la comunidad”. “Mientras que para Milei la política es un elemento destructivo, para nosotros es una herramienta constructiva de transformación social”, agregó.

Durante la jornada, Kicillof entregó 30 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de la Escuela Secundaria N°6; en tanto otorgó certificados a egresados de la Diplomatura en Marketing Digital con IA, dictada en el marco del Programa Puentes.

“Estamos llevando adelante un gran trabajo articulado con el Gobierno provincial que nos permite dar respuesta a cada una de las demandas de nuestro pueblo: hoy lo demostramos con la entrega de las escrituras gratuitas, las computadoras, y con la inauguración de nuevos espacios de encuentro para los y las vecinas”, subrayó Wischnivetzky.

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Asimismo, el Gobernador puso en funcionamiento un tractor para realizar tareas de mantenimiento en la Reserva Provincial de Mar Chiquita, y un autoelevador que permitirá fortalecer el trabajo que se realiza en la planta de reciclado local.

Por último, Kicillof remarcó: “Si bien la Provincia o el municipio no pueden reemplazar completamente a un Gobierno nacional que abandona a nuestro pueblo, vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para ampliar y garantizar los derechos”. “Sigamos trabajando para que la Argentina cambie de rumbo y vuelva a ser un país en el que todos y todas puedan tener una vida digna”, concluyó.