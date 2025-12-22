Quién es
Nació en General Pirán, partido de Mar Chiquita, el 24 de marzo de 1951. Se trasladó a los 18 a la Ciudad de Buenos Aires. Lo apodan "Pitingo".
En el año 1991 cuando se celebraron las elecciones partidarias la gente de Gral. Pirán lo propuso como presidente del Partido Justicialista, cargo al cual accede y mantiene durante 8 años.
Apoyó desde 2003 a Néstor Kirchner a quien consideró el segundo mejor presidente después de Juan Domingo Perón. Ese año triunfó en las elecciones internas y luego de ellas, en las generales de septiembre de ese año, resultando electo intendente.
En 2007 es reelecto en su cargo con el 44,54% de los sufragios, asumiendo en diciembre. En 2011 ganó con el 58,7% de los votos sobre el referente de UDESO Oscar Iturriza, que obtuvo el 25,32%.
En el 2015 pierde la reelección por un cuarto mandato con el candidato de Cambiemos, Carlos Ronda. Desaparece de la arena pública hasta que se presenta nuevamente como intendente en 2019 con el Frente de Todos. Allí se volvió a enfrentar con Ronda, y le ganó. El Frente de Todos sacó 49,28% y Juntos por el Cambio, 44,33%.
En diciembre de 2023 se sumó al directorio de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA), por iniciativa del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.
En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidato a senador provincial por la Quinta sección electoral (segundo lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electo.
Publicación
Publicó el libro “Desde Adentro”, a fines de 2018, donde cuenta sus experiencias como intendente y narra una serie de anécdotas enmarcadas en cada año de su gestión.
Trayectoria política
Actualidad
Senador Provincial
Buenos Aires
Unión por la Patria
37,55% de los votos
2023
Ex Intendente
Mar Chiquita
Frente de Todos
2019
Intendente
Mar Chiquita
Frente de Todos
49,28% de los votos
2011
Intendente
Mar Chiquita
Frente para la Victoria
58,7% de los votos
Últimas noticias sobre Jorge Alberto Paredi
Elecciones Legislativas 2025: Fuerza Patria ganó 13 de las 23 bancas en juego en el Senado bonaerense
Elecciones Legislativas 2025: Quince fuerzas compiten por 5 bancas en el Senado bonaerense de la 5ª Sección Electoral
Jorge Paredi reavivó la interna peronista previo al armado de listas: “Sin lapicera de los intendentes, no hay unidad”
Dirigentes de la Quinta nucleados en MDF denuncian asfixia financiera: "El ajuste de Milei golpea al interior"
Jorge Paredi lanzó la temporada de verano de Mar Chiquita: "Naturaleza, tranquilidad, playa, laguna y bosque”
Resultados oficiales elecciones Generales 2023 en Mar Chiquita: Ganó Walter Wischnivetzky, delfín de Jorge Paredi