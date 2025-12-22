Jorge Alberto Paredi

Nació en General Pirán, partido de Mar Chiquita, el 24 de marzo de 1951. Se trasladó a los 18 a la Ciudad de Buenos Aires. Lo apodan "Pitingo".

En el año 1991 cuando se celebraron las elecciones partidarias la gente de Gral. Pirán lo propuso como presidente del Partido Justicialista, cargo al cual accede y mantiene durante 8 años.

Apoyó desde 2003 a Néstor Kirchner a quien consideró el segundo mejor presidente después de Juan Domingo Perón. Ese año triunfó en las elecciones internas y luego de ellas, en las generales de septiembre de ese año, resultando electo intendente.

En 2007 es reelecto en su cargo con el 44,54% de los sufragios, asumiendo en diciembre. En 2011 ganó con el 58,7% de los votos sobre el referente de UDESO Oscar Iturriza, que obtuvo el 25,32%.

En el 2015 pierde la reelección por un cuarto mandato con el candidato de Cambiemos, Carlos Ronda. Desaparece de la arena pública hasta que se presenta nuevamente como intendente en 2019 con el Frente de Todos. Allí se volvió a enfrentar con Ronda, y le ganó. El Frente de Todos sacó 49,28% y Juntos por el Cambio, 44,33%.

En diciembre de 2023 se sumó al directorio de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA), por iniciativa del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidato a senador provincial por la Quinta sección electoral (segundo lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electo.

Publicación

Publicó el libro “Desde Adentro”, a fines de 2018, donde cuenta sus experiencias como intendente y narra una serie de anécdotas enmarcadas en cada año de su gestión.