En el comienzo de su visita oficial a Estados Unidos, el gobernador Axel Kicillof participó de una charla con académicos y representantes de distintas usinas de pensamiento en la universidad The New School, en la ciudad de Nueva York.

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Bajo el lema “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, la actividad fue organizada por el Observatorio de América Latina (OLA) .

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”. “En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial”, agregó.

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“Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”, afirmó Kicillof y concluyó: “Frente a ello, necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global”.

Comenzamos nuestra visita a Nueva York hablando de estos temas tan importantes para nuestra región en la Jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, en The New School.



Argentina está… pic.twitter.com/2jGxjxxJxC — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 22, 2026

El encuentro contó la presencia del codirector del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la copresidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y el profesor y exdecano de The New School William Milberg; entre otros reconocidos economistas, analistas internacionales, especialistas en políticas públicas, profesores e investigadores de distintos países. Previo a la charla, Kicillof mantuvo una reunión con el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox; y los co-directores de OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman.

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OLA es una iniciativa académica de The New School, dedicada a promover el estudio de América Latina, generar espacios de debate público y conectar perspectivas latinoamericanas con discusiones globales.

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

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