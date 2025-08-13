Axel Kicillof encabezó el acto de entrega de 45 viviendas y de escrituras gratuitas para familias del municipio de Olavarría, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Maximiliano Wesner.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En un país que tiene toda la obra pública paralizada por decisión del Gobierno nacional, entre ellas 16 mil viviendas que estaban en construcción en territorio bonaerense, estamos demostrando que en la provincia de Buenos Aires pensamos y actuamos distinto: seguimos entregando las casas que permiten cumplir los sueños y ampliar los horizontes de muchas familias”.

“En Olavarría se está viviendo una situación difícil como en todo el país, pero con una intensidad aún mayor: el discurso de la obra pública cero podía sonar novedoso al principio, pero ya está teniendo un impacto feroz tanto en la industria como en la construcción”, señaló el Gobernador y agregó: “Por culpa de las políticas económicas de Milei cada día cierran más empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo en un municipio que representa al corazón productivo de nuestra provincia”.

En el acto contrastó la decisión nacional con su gestión bonaerense: “mientras todo eso pasa, con un intendente como Maxi Wesner, con el trabajo del Gobierno de la provincia, seguimos acompañando las necesidades de vivienda. Creo que es importante resaltarlo sobre todo de cara ahora al 7 de septiembre cuando hay elecciones”.

Planteó su intención de “marcar diferencias” al tiempo que sostuvo que ya en 2023 con Wesner advertían sobre el impacto negativo de “la motosierra” y buscó trazar una conexión con Ezequiel Galli, actual candidato a senador de La Libertad Avanza. “También lo decíamos cuando gobernaba en Olavarría alguien que hoy es candidato y empezó a fabricar casas de cartón. Yo lo digo así porque me sale y porque estuve, porque formé parte de esa historia” recordó en referencia al plan municipal de viviendas TUVI.

“Eran casas de cartón, un escándalo por todo lo que significó, pero un escándalo también porque estás en Olavarría loco, capital del cemento, es acá que van a traer casas de mampostería. Parece joda”, señaló.

Visitamos la Casa de la Provincia de #Olavarría que comenzó a funcionar en mayo de este año para que los vecinos puedan gestionar sus trámites cotidianos cerca de sus barrios y en un solo edificio. pic.twitter.com/XzMfnTUP3y — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 13, 2025

Las 45 casas, ubicadas en el barrio CECO III, forman parte de un proyecto que contempla un total de 100 soluciones habitacionales destinadas a afiliados y afiliadas del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría. Con una inversión total de $4.154 millones, otras 40 viviendas se encuentran en ejecución, mientras que las 15 restantes serán entregadas próximamente a sus adjudicatarios.

Al respecto, Wesner remarcó: “Así como decirnos que la construcción es clave porque dinamiza las economías locales, la paralización de la obra pública impacta muy negativamente en nuestras comunidades”. “Por eso, este complejo habitacional transforma e incluye no solo a las familias que hoy reciben sus casas, sino también a todos los sectores que fueron partícipes de su construcción: 200 trabajadores, corralones de la ciudad y muchos proveedores del municipio”, agregó.

En tanto, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 1.167 escrituras gratuitas a familias del distrito. De esta manera, Olavarría recibió un total de 3.049 títulos de propiedad desde el comienzo de la gestión.

Durante la jornada, Kicillof junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, visitó las nuevas instalaciones de la Casa de la Provincia, organismo que brinda una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, recorrió los avances de las obras de pavimentación sobre la Avenida La Rioja, entre Valle y Colón, y de ejecución del nuevo Complejo Judicial de Azul en Olavarría, donde se alojarán el Fuero Civil y Comercial, el Penal, el Laboral, el de Responsabilidad Penal y Juvenil, el de Familia, y dependencias de la Suprema Corte.