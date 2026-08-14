Axel Kicillof encabezará este viernes una intensa jornada de actividades en el municipio de San Vicente, acompañado por el Intendente local, Nicolás Mantegazza. En principio, ambos dejarán formalmente inaugurada la nueva sala de tomografía del Hospital Ramón Carrillo.

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Además, el Gobernador realizará la entrega de una ambulancia de alta complejidad equipada con tecnología de última generación para la atención de pacientes críticos.

A su vez, Kicillof y Mantegazza entregarán las primeras 32 viviendas correspondientes al complejo habitacional “Altos del Miriní”. Y de forma complementaria las autoridades provinciales llevarán a cabo la firma y entrega de escrituras gratuitas para numerosos vecinos del distrito.

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Por último, la comitiva de la Provincia de Buenos Aires formalizará la distribución de nuevo equipamiento urbano y de servicios para la gestión del municipio de San Vicente.

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