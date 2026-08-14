El gobernador Axel Kicillof recorrió la nueva sala de tomografía del Hospital Dr. Ramón Carrillo del municipio de San Vicente, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Nicolás Mantegazza. Además, puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad e inauguró la base operativa del SAME en Alejandro Korn.

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A partir de una inversión de $415 millones, la obra incluyó la reorganización de los espacios, renovación de pisos, techos y puertas, y la adecuación de las paredes con protección especial contra la radiación. Ahora los vecinos podrán hacer uso de la sala que cuenta con un tomógrafo, el cual permite realizar diagnósticos rápidos, seguimiento de patologías complejas y reducir significativamente la cantidad de derivaciones.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Hoy es un día muy importante para el municipio de San Vicente, ya que inauguramos obras en el Hospital Ramón Carrillo, pusimos en marcha un nuevo centro para el SAME y sumamos una ambulancia de alta complejidad, la número 434 que entregamos desde que iniciamos la gestión”. “Todo esto hoy vale mucho más porque lo hacemos mientras el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones más elementales y abandona por completo el sistema de salud en todo el país", agregó.

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"Aquí, como en toda la provincia, hay miles de familias que durante años intentaron acceder a las escrituras de sus casas y no pudieron hacerlo por los costos elevados de las escribanías privadas”, sostuvo el Gobernador, y agregó: “Un Gobierno libertario les hubiera dicho que se las arreglen cada uno como pueda, pero nosotros formamos parte de una tradición distinta, que trabaja día a día para garantizar los derechos de nuestra gente: acá está el Estado para entregar los títulos de propiedad que les corresponden a cada vecino”.

Asimismo, Kicillof entregó una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico, y recorrió la nueva base del SAME en Alejandro Korn, que brinda guardia continua, con un cuerpo de 12 enfermeros, 6 radio operadores y 11 choferes de ambulancias.

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Además, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el Gobernador y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, otorgaron 789 escrituras gratuitas a familias del distrito y a favor del Municipio.

Por su parte, Mantegazza subrayó: “Junto al Gobierno provincial tenemos la convicción de que los recursos deben estar donde los necesita nuestro pueblo: la nueva infraestructura sanitaria, la ambulancia y estas escrituras gratuitas vienen a concretar sueños y brindar un futuro mejor para muchas familias de San Vicente”.

Por último, Kicillof afirmó: "Las políticas del Gobierno nacional están generando un desastre económico: ya nadie duda de que Milei les saca la plata del bolsillo a los trabajadores, a los jubilados y a las pymes para entregársela a los grandes grupos financieros”. “En la Provincia vamos a seguir redoblando los esfuerzos para mejorar el bienestar de los bonaerenses y para que nuestros hijos vivan con más y mejor salud, educación y trabajo”, concluyó.

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Durante la jornada, Kicillof y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, entregaron un camión de caja abierta para la recolección de residuos, equipamiento para la gestión de riesgo climático, indumentaria para trabajadores del sector, luminarias led para espacios públicos y clubes, y bicicletas para estudiantes de la Escuela Rural N°7.

Asimismo, se presentó el proyecto de creación del Polo Industrial de Valorización de Residuos Plásticos: un espacio productivo orientado a generar valor agregado sobre residuos recuperados para transformarlos en nuevos materiales sustentables. Es llevado adelante entre la Provincia, el municipio y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados.