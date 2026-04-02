Axel Kicillof viajó este miércoles a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para participar de las actividades que se llevarán a cabo en conmemoración del 44º aniversario de la Guerra de Malvinas.

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El mandatario bonaerense fue recibido por el gobernador local, Gustavo Melella, su par de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela; y el Intendente de La Quiaca, Dante Velázquez.

Desde tierras fueguinos, en el marco de la tradicional vigilia de Río Grande, disparó contra el Presidente Javier Milei: “Tenemos un pueblo que no admira a Margaret Thatcher. Tenemos un pueblo que recuerda a quienes dieron la vida por las Malvinas”.

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Y con respecto a la situación local, Kicillof expresó: “Es muy triste tener 40% de pérdida de puestos de trabajo y 55% de las máquinas sin funcionar. Esto no es una cuestión sólo económica, sino de mantener en suelo nacional nuestra presencia”.

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