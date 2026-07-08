El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles una agenda inauguraciones en el oeste de la provincia de Buenos Aires, tanto en Trenque Lauquen como en Pellegrini.

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En el primero de los distritos que visitó, inauguró un nuevo Centro Comunitario de Salud Mental, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Francisco Recoulat. Además, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

En tanto que en Pellegrini inauguró la nueva Casa de la Provincia, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y la intendenta local, Sofía Gambier. Además, con la presencia de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, se entregaron viviendas destinadas a personal de la Policía provincial.

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En cuanto al nuevo centro en Trenque Lauquen, el gobernador señaló que el establecimiento "demuestra que la salud mental es una prioridad en la Provincia: estamos dando respuesta y acompañamiento frente a un problema profundo y angustiante de nuestra época”. “Ante padecimientos psíquicos que históricamente fueron dejados de lado, nos propusimos incrementar la inversión y ampliar las políticas públicas para garantizar y reconocer que la salud mental es un derecho para todas y todos los bonaerenses”, agregó.

"Lo que está haciendo el Gobierno nacional es muy peligroso: se desligó de todas sus responsabilidades, desfinanció cada una de las acciones destinadas a esta área y suspendió la entrega de medicamentos”, sostuvo el Gobernador y agregó: “En momentos donde crecen las estadísticas de suicidio en nuestro país, no podemos permitir la crueldad y el abandono: la provincia de Buenos Aires va a seguir construyendo una red de contención social y fortaleciendo la salud pública en cada distrito".

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El nuevo espacio de salud “Mirta Clara” brinda atención terapéutica grupal e individual y promueve procesos de externación, acompañamiento y rehabilitación en un ámbito comunitario. Con una inversión de $1.018 millones, el edificio posee más de 750 metros cuadrados en los que se distribuyen consultorios externos, SUM, aulas para talleres y oficinas para la gestión de medicamentos, suplementos y prótesis.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 458 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios. De esta manera, se alcanza un total de 912 escrituras entregadas en Trenque Lauquen desde el inicio de la gestión.

“Este día simboliza el camino que queremos para Trenque Lauquen: el municipio y la Provincia trabajando de manera coordinada para dar respuestas a problemas concretos. Tanto el nuevo centro de salud mental como la entrega de escrituras reflejan la importancia de un Estado comprometido en acompañar a los vecinos y vecinas”, remarcó Recoulat. Durante la jornada, las autoridades también recorrieron los avances de la obra de remodelación de la Avenida Salinas -principal acceso a la ciudad-, y se entregó al municipio un camión de caja abierta para la recolección diferenciada de residuos, y equipamiento e indumentaria para trabajadores de la planta de reciclado local.

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Visita a Pellegrini

A partir de una inversión de $1.691 millones, la nueva Casa de la Provincia permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los Ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad.

Nueva casa de la provincia en Pellegrini

Al respecto de las siete viviendas destinadas a personal de la Policía provincial, ubicadas en el barrio Quinta 80, fueron financiadas a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía provincial y cuentan con dos dormitorios, cocina comedor y lavadero. En tanto, el municipio ejecutó las obras de redes de agua, cloaca y tendido eléctrico.

Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inauguraron la obra de ampliación del edificio que comparten el Centro Educativo Nivel Secundario N°451 y la Escuela Secundaria N°1, lo que mejorará las condiciones de cursadas de los estudiantes.

“Las tres actividades que realizamos hoy son muy importantes para Pellegrini: tener más educación, más viviendas y mayor acceso a los servicios públicos es el resultado de una convicción que excede a los partidos políticos”, subrayó Gambier.