Axel Kicillof desarrollará este viernes una serie de actividades en Tandil que incluirá la entrega de patrulleros y equipamiento para seguridad, y la puesta en marcha del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº13 “Florencio Molina Campos”.

Ads

La agenda empezará a las 10.00 con una recorrida en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde se realizará la entrega de cuatro patrulleros, una casilla del Comando Móvil Ecológico, equipamiento y una camioneta para bomberos. En el marco de la actividad también se hará una demostración del programa Centinela Rural, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención y el control en las zonas rurales del distrito.

Luego, a las 11.00, el Gobernador encabezará el acto de inauguración del edificio de la Escuela Secundaria Nº13 “Florencio Molina Campos”, en la localidad de De la Canal.

Ads

A las 15.30, Kicillof desembarcará en Villa Gesell para inaugurar la Escuela Secundaria N°5 y recorrer las obras del Hospital Subzonal Carlos Gesell.

Ads