El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza este viernes el lanzamiento de la rama “Mujeres y Diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político con el que comenzó a posicionarse de cara al escenario electoral de 2027.

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El acto se desarrolla durante la tarde en el camping del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA), ubicado en Camino Rivadavia 310, en la ciudad de Ensenada. Allí, el mandatario bonaerense es el encargado del cierre del encuentro y está acompañado por el intendente local, Mario Secco.

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Desde el MDF explicaron que la nueva rama “surge como un espacio federal y plural impulsado por Axel Kicillof, para articular una red nacional de resistencia frente al ajuste económico y construir un proyecto de igualdad social”.

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En la convocatoria difundida en redes sociales, los organizadores señalaron: “Para convertir la resistencia en una propuesta de transformación real, nos encontramos en Ensenada para dar un paso clave: organizar y proyectar la agenda de mujeres y diversidades dentro del Movimiento Derecho al Futuro”.

El Movimiento Derecho al Futuro es el armado político lanzado por Kicillof para fortalecer su construcción dentro del peronismo y respaldar una eventual candidatura presidencial. El espacio reúne a sectores y agrupaciones como La Patria es el Otro, Patria y Futuro, Kilómetro Cero, Barrios de Pie, 20 de Noviembre y el Movimiento Evita, entre otros.

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