“Este jueves nos encontramos en Ciudad Universitaria para pensar una agenda de desarrollo para la Argentina”, invitó Axel Kicillof en redes sociales.

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La jornada tendrá lugar durante todo el día, de 8.00 a 16.00, y el Gobernador será el encargado del cierre, que se concretará a las 15.00.

El Gobernador busca federalizar su campaña, saliendo de la Provincia, para mostrarse presidenciable, tanto hacia adentro como hacia afuera de su espacio político.

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En este marco, prepara su lanzamiento nacional para septiembre en Villa Domínico.

Vale destacar que esta semana irrumpió en las escena política con fuerza Sergio Massa, dispuesto a dar la batalla interna por la candidatura de la oposición en 2027.

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