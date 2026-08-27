Kicillof encabeza en la UBA el Encuentro Federal por el Derecho al Futuro
El Gobernador bonaerense, en el marco de su campaña presidencial, estará este jueves en en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, para cerrar el evento organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), afín a su movimiento partidario.
“Este jueves nos encontramos en Ciudad Universitaria para pensar una agenda de desarrollo para la Argentina”, invitó Axel Kicillof en redes sociales.
La jornada tendrá lugar durante todo el día, de 8.00 a 16.00, y el Gobernador será el encargado del cierre, que se concretará a las 15.00.
El Gobernador busca federalizar su campaña, saliendo de la Provincia, para mostrarse presidenciable, tanto hacia adentro como hacia afuera de su espacio político.
En este marco, prepara su lanzamiento nacional para septiembre en Villa Domínico.
Vale destacar que esta semana irrumpió en las escena política con fuerza Sergio Massa, dispuesto a dar la batalla interna por la candidatura de la oposición en 2027.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión