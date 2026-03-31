Kicillof encabezó el acto de egreso de 1.547 oficiales de la Policía
El acto fue en la Escuela Juan Vucetich. El gobernador compartió el acto con el ministro de Seguridad Javier Alonso quien aseguró: “Estamos orgullosos de la profesionalización que logramos en nuestra policía".
Axel Kicillof encabezó este martes junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el egreso y toma de juramento a la función policial de 1.547 nuevos oficiales que finalizaron su formación en la Escuela de Policía Juan Vucetich.
En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy es un día muy importante para cada uno de los graduados y para toda nuestra fuerza: son 1.547 nuevos oficiales de la Policía que van a recorrer nuestro territorio para combatir el delito y cuidar a los y las bonaerenses”.
“Estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos desde el primer día: invertimos en equipamiento, infraestructura y capacitación para transformar y devolverle el prestigio a nuestra Policía”, añadió.
Durante el acto, se realizó una muestra dinámica del Grupo de Prevención Motorizado, el equipo antidisturbios de Infantería, la brigada forestal y bomberos, entre otras divisiones, con despliegue de helicópteros, autobombas, canes y caballería.
Por su parte, Alonso subrayó: “Estamos orgullosos de la profesionalización que logramos en nuestra policía, del trabajo articulado que realizan con cada uno de los 135 municipios y con la Justicia, y de la determinación que tienen para hacer cumplir la ley en el territorio”. “A nivel nacional necesitamos que el Gobierno asuma sus responsabilidades y comience a actuar con firmeza y responsabilidad para combatir el narcotráfico”, agregó.
Estuvieron presentes también el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el jefe de la Policía Provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el diputado provincial Mariano Cascallares; los intendentes de Pilar, Federico Achával; de Ezeiza, Gastón Granados; de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Berisso, Fabián Cagliardi; su par de Moreno, Mariel Fernández; el dirigente Carlos Moreno; y el director de la Escuela Vucetich, Comisario Mayor Rino Liva.
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