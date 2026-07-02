El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves en Ituzaingó la apertura de una ronda de negocios multisectorial en la que participaron más de 330 pymes locales y regionales. Fue junto a ministros y el intendente local, Pablo Descalzo.

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En ese marco, Kicillof afirmó: "Las rondas de negocios son parte de una batería de políticas públicas que, en esta situación tan compleja para la actividad, profundizamos al máximo para acompañar al sector productivo e industrial bonaerense”. “En la Provincia reivindicamos el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado para potenciar, ayudar y apuntalar el esfuerzo de cada empresario pyme", añadió.

"Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, sostuvo el Gobernador y agregó: "Este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno”.

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En otro tramo de su discurso, aseguró además que “Milei pone en venta al país al mejor postor” y que "abre las importaciones, que en su mayoría vienen de China", tras lo cual aseguró que se está "sustituyendo la producción nacional por productos de China". "¿Y por qué China encuentra una oportunidad?", se preguntó el gobernador, a lo que respondió que eso sucede porque los demás países "están protegiendo su mercado interno".

"Nosotros estamos de remate, de saldo. Con la latita arriba del coche. Y esto no tiene lógica, no tiene racionalidad. Es criminal hacerlo, es dilapidar nuestra industria", agregó el mandatario provincial, quien estuvo acompañado por el intendente local, Pablo Descalzo y sus ministros Augusto Costa (Producción) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario).

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La ronda de negocios estuvo dirigida a firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción. El espacio apuntó a generar nuevas oportunidades y a potenciar el crecimiento de proveedores locales, acercando a las pymes bonaerenses con actores fundamentales de la industria provincial y nacional.

Al respecto, Descalzo subrayó: “Espacios como este son indispensables para impulsar la economía local ante un consumo que viene en caída. El trabajo articulado con la Provincia nos permite acompañar a nuestros emprendedores y potenciar el desarrollo de la ciudad de la única manera posible: defendiendo nuestra industria”.

La Provincia lleva organizadas 114 rondas: con la presencia de representantes de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas bonaerenses, se generaron más de 91.000 entrevistas que derivaron en nuevas oportunidades de negocios.

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Por último, Kicillof sostuvo: "Estamos convencidos de que destruir a nuestras pymes, a la ciencia y a la universidad pública es un verdadero suicidio para la Argentina”. “Por eso, los pequeños y medianos empresarios bonaerenses saben que en la Provincia no les vamos a soltar la mano: es junto a ellos, defendiendo la producción y el empleo nacional, como podemos sacar el país adelante”, concluyó.

Encuentro del MDF

Luego, el gobernador encabezó en la ciudad de La Plata una reunión con intendentes bonaerenses de todas las secciones electorales, legisladores nacionales y provinciales; y dirigentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

En ese marco, Kicillof destacó: “El Movimiento Derecho al Futuro nació con el convencimiento de que, para defender a nuestro pueblo y proponer un camino alternativo, tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo”. “Nuestro accionar está guiado por el debate para tomar decisiones y actuar: estamos representando un espacio con vocación de llegar a todos los territorios, que despierta un enorme interés en todas las provincias y busca sumar a quienes quieren proponer un modelo distinto para la Argentina”, agregó.

“Hoy enfrentamos a un Gobierno nacional que aplica un modelo de exclusión y que forma parte de un entramado internacional impulsado por la derecha más poderosa a nivel global”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “nosotros no vamos a caer en ninguna provocación: nuestra única agenda es la de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.