Kicillof encabezó un encuentro con artistas y gestores culturales: "Hay otro modelo de Provincia y de país"
El mandatario bonaerense recibió a artistas, gestores y referentes culturales en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata. Lo acompañaron Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Lorena Riesgo, subsecretaria de Promoción Sociocultural; Victoria Onetto, subsecretaria de Políticas Culturales; y Ernesto Bauer, director del Teatro Argentino.
En la capital bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una reunión con artistas y referentes de la cultura: “En la Argentina se terminó la idea de que este Gobierno Nacional puede aplicar un ajuste despiadado contra la educación, la salud y la cultura porque cuenta con un fuerte apoyo popular y la tolerancia de quienes lo padecen”, sostuvo.
Y agregó: “Tenemos un desafío muy importante por delante: Seguir demostrando que hay otro modelo de provincia y de país, en el que se promueve un Estado que invierte y trabaja para incluir a todos y todas (SIC)”.
En plena recta final de la campaña electoral, el tiro por elevación a Javier Milei sigue las tópicas que viene reiterando el Gobernador, buscando polarizar con las políticas del Presidente.
