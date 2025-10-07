En la capital bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una reunión con artistas y referentes de la cultura: “En la Argentina se terminó la idea de que este Gobierno Nacional puede aplicar un ajuste despiadado contra la educación, la salud y la cultura porque cuenta con un fuerte apoyo popular y la tolerancia de quienes lo padecen”, sostuvo.

Y agregó: “Tenemos un desafío muy importante por delante: Seguir demostrando que hay otro modelo de provincia y de país, en el que se promueve un Estado que invierte y trabaja para incluir a todos y todas (SIC)”.

En plena recta final de la campaña electoral, el tiro por elevación a Javier Milei sigue las tópicas que viene reiterando el Gobernador, buscando polarizar con las políticas del Presidente.

