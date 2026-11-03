El gobernador Axel Kicillof reivindicó el papel de las universidades públicas como herramientas para el desarrollo del país este martes durante un encuentro con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro; 30 decanos de facultades regionales; y el dirigente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

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En la sede de la UTN de la Ciudad de Buenos Aires donde se desarrolló dicho encuentro, Kicillof afirmó: “Desde el primer día planteamos la necesidad de construir un Gobierno provincial abierto, que articule, coordine e intercambie experiencias de forma permanente con el sistema universitario”. “Lo hicimos porque sabemos que, al incorporar las capacidades académicas y de investigación a la gestión pública, podemos mejorar nuestra respuesta a las demandas concretas de las y los bonaerenses”, agregó.

“Esta articulación, que beneficia tanto a la Provincia como a las universidades, se ha vuelto aún más importante en los últimos años, en los que hemos tenido que afrontar un contexto mucho más complicado”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Desde la llegada de Javier Milei, el escenario es crítico: tenemos un Gobierno nacional que se fijó el objetivo de destruir el Estado y, en particular, la universidad pública”.

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El encuentro institucional tiene por objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio para fortalecer los vínculos y el trabajo conjunto. Durante la jornada, la universidad otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Adolfo Pérez Esquivel.

Por su parte, Soro remarcó: “Estamos convencidos que la universidad pública no es un gasto, sino una inversión social, productiva, científica, democrática y una herramienta de transformación de la realidad”. “En tiempos donde se cuestiona el rol del Estado, la Argentina necesita de un verdadero plan de fortalecimiento de la educación superior: no hay investigación sostenida sin financiamiento, ni sistema universitario de calidad si los salarios docentes y no docentes se derrumban día a día”, agregó.

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“Hoy vemos con preocupación cómo las políticas nacionales castigan al sector industrial, haciendo perder el sentido productivo de la educación superior: por eso tenemos el enorme desafío de volver a tener un Gobierno nacional que vincule el conocimiento universitario con una mirada productiva", subrayó Ferraresi.

Por último, Kicillof destacó: “En un mundo que atraviesa transformaciones geopolíticas y tecnológicas, la Argentina está ajustando en educación y ciencia, desaprovechando grandes oportunidades para nuestro futuro”. “Nuestra tarea es ponerle fin a esta pesadilla y empezar una nueva etapa que ponga al país a la altura de los desafíos internacionales, con políticas industriales, desarrollo científico y una firme defensa de nuestra soberanía”, concluyó.

Participaron los decanos regionales de Avellaneda, Luis Garaventa; de Bahía Blanca, Alejandro Staffa; de Buenos Aires, Guillermo Olivetto; de Chubut, Diana Bohn; de Concepción del Uruguay, Martín Eduardo Herlax; de Concordia, Fabián Andrés Avid; de Córdoba, Federico Olivo Aneiros; de Delta, Raúl Retrive; de General Pacheco, Enrique Vera; de Haedo, Carlos Salvador; de La Plata, Fabio Romani; de La Rioja, José Nieto; de Mar del Plata, Fernando Scholtus; de Mendoza, José Balacco; de Neuquén, Patricia González; de Paraná, Alejandro Carrere; de Rafaela, Oscar David; de Reconquista, Brian Moschen; de Resistencia, Walter Gustavo Morales; de Rosario, Rubén Ciccarelli; de San Francisco, Alberto Toloza; de San Nicolás, Nicolás Avetta; de San Rafael, Ángel Ismael Quiles; de Santa Cruz, Sebastián Puig; de Santa Fe, Alejandro Toffolo; de Tierra del Fuego, Francisco Álvarez; de Trenque Lauquen, Patricio Picco; de Tucumán, Rubén Egea; de Venado Tuerto, Jorge Aníbal Rena; de Villa María, Gaspar Cena.

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Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padin; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar; el vicerrector de la UTN, Haroldo Avetta; el secretario de Coordinación Universitaria de la UTN, Juan Carlos Agüero; y su par de Género, Accesibilidad y Derechos Humanos, Gabriela Mariño.