Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto de entrega de 58 viviendas para familias de Villa Elvira, en La Plata. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Julio Alak.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Aún con todas las dificultades que debemos atravesar por un Gobierno nacional que paralizó toda la obra pública, en la provincia de Buenos Aires sostenemos una política habitacional que nos permite estar construyendo 8.000 casas para familias bonaerenses”. “Lo hacemos porque la vivienda digna es un derecho consagrado en nuestro país hace mucho tiempo, pero requiere de un Estado presente que invierta y priorice el bienestar de nuestro pueblo”, añadió.

“Luego de la elección, el Gobierno nacional no se dispuso a mejorar las condiciones de vida de los argentinos: por el contrario, decidió profundizar el ajuste contra los trabajadores y continuar apostando por la timba financiera”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Cada una de las 16 mil obras de viviendas que paralizaron implican no solo sueños que se postergan, sino también una crisis del empleo en un sector como la construcción, que es clave para impulsar la actividad económica”.

A partir de una inversión de $5.735 millones, las casas entregadas en el barrio Ministerio completan un proyecto de 163 soluciones habitacionales. En este caso, los beneficiarios son trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y del Instituto de la Vivienda provincial.

Por su parte, Batakis remarcó: “El Estado provincial sigue trabajando para ser más eficiente frente a las necesidades de la gente: este barrio es una muestra concreta de que con articulación y compromiso de la administración pública las respuestas llegan y las familias pueden cumplir sus objetivos”.

“El Gobierno bonaerense hizo realidad el sueño de estas 58 familias de acceder a la vivienda propia: este es el resultado de una Provincia y un municipio que trabajan juntos para dar soluciones”, resaltó Alak.

Los trabajos incluyeron también la instalación de redes de luz, gas, agua potable y cloacas, y obras complementarias de pavimento, veredas, luminarias y arbolado.

Por último, Kicillof concluyó: “En la Provincia tenemos el mandato de seguir acompañando a un pueblo que sufre el ajuste y que necesita respuestas: esto no es discurso ni marketing, acá están las viviendas para que los vecinos de Villa Elvira puedan tener una vida mejor”.