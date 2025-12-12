En el marco de la entrega de viviendas, Axel Kicillof afirmó que "a un contexto adverso, donde el acceso a la vivienda propia es cada día más difícil, se le suma que tenemos al primer Gobierno nacional de la historia que decidió frenar la construcción de 16 mil casas en la provincia de Buenos Aires”.

“A nosotros nos van a encontrar siempre del otro lado: hoy estamos en Monte Hermoso para acompañar a muchas familias que acceden a su propia vivienda y empiezan a soñar con un futuro mejor”, agregó.

Durante la jornada estuvo junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; y el intendente local, Hernán Arranz.

“La situación está empeorando como cada vez que el Estado se retiró y abandonó su rol como regulador: hace dos años que no paran de subir los alquileres y las tarifas de los servicios, mientras caen los salarios y se derrumban las jubilaciones”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Desde la Provincia vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para continuar con nuestro plan de viviendas y para generar mayor igualdad”.

Con una inversión de $1.788 millones, las 28 unidades habitacionales se suman a las 30 ya entregadas en el complejo. Poseen 57 metros cuadrados y la instalación de red de agua, tendido eléctrico y cloacas.

Por su lado, el intendente Arranz destacó: “No hay nada mejor para nosotros que ver la alegría de las familias que reciben hoy las llaves de sus casas: esto es gracias a un Gobernador que está presente en un distrito como Monte Hermoso, que necesita la presencia del Estado provincial para seguir creciendo”.

Por otra parte, el nuevo Centro Universitario Puentes -el Nº 47 inaugurado desde 2019- cuenta con más de 200 metros cuadrados en los que se distribuyen dos aulas, área de servicios, sector administrativo y hall. Iniciará su oferta académica en 2026 y allí se podrán cursar también carreras de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Al respecto, Bianco indicó: "Desde la Provincia trabajamos codo a codo con el municipio para acercar la educación superior y garantizar su acceso a toda la comunidad: esa articulación se concreta hoy con un centro universitario moderno, funcional y preparado para brindar la mejor formación”.

Más tarde, el Gobernador y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, inauguraron la nueva Planta de Oxígeno Medicinal que, a través de una conexión directa a la red del Hospital Municipal Carrillo, permite abastecer de manera autónoma al sistema de salud local. Además se entregó una ambulancia de alta complejidad para el hospital municipal y se presentó el ecógrafo Mindray DC 40, que se suma a los dos que ya tiene en funcionamiento el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Modular, permitiendo así completar el sistema de digitalización.