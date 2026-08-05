La confirmación de que el papa León XIV visitará Luján entre el 8 y el 11 de noviembre comenzó a reordenar la agenda política de la provincia de Buenos Aires. Uno de los cambios más relevantes alcanza al gobernador Axel Kicillof, quien analiza postergar un viaje oficial a China que venía proyectando para esos mismos días.

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Según informó la periodista Belén Robledo, en el entorno del mandatario consideran que "no puede no estar si viene el Papa", especialmente porque una de las actividades centrales del Pontífice se desarrollará en territorio bonaerense.

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina modifica los planes de Axel Kicillof de ir a China, un viaje proyectado para esa fecha.



“No puede no estar si viene el papa”, señalaron desde su gabinete, ya que puede haber un paso del pontífice por territorio… — Belén Robledo (@belurob_) August 5, 2026

La presencia de León XIV en la Basílica de Luján implicará un importante despliegue de organización y seguridad, tareas en las que la Provincia tendrá un rol central. En ese contexto, desde el Gobierno bonaerense sostienen que el Gobernador "tiene que estar acá", más allá de que aún no esté definido si podrá mantener un encuentro personal con el Sumo Pontífice.

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Una misión comercial que queda en revisión

Hasta antes de conocerse la confirmación oficial del Vaticano, el Gobierno provincial trabajaba en una misión comercial a China para participar de la China International Import Expo (CIIE), la feria de importaciones y exportaciones que se desarrollará entre el 5 y el 10 de noviembre en Shanghái.

La intención era acompañar a empresas bonaerenses convocadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para promover exportaciones e inversiones, además de mantener reuniones con autoridades y empresarios chinos.

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La agenda tenía además un fuerte contenido político. Desde el entorno de Kicillof habían señalado que el viaje buscaba fortalecer los vínculos comerciales con China y acompañar a las firmas bonaerenses en uno de los principales encuentros de negocios del mundo, en línea con la postura del Gobernador de profundizar las relaciones internacionales de la Provincia.

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Luján, prioridad en la agenda bonaerense

Con la confirmación de la gira papal, ese viaje quedó sujeto a revisión.

La presencia del Papa en Luján, donde encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica, convierte a la provincia de Buenos Aires en protagonista de uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes de los últimos años.

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Para la administración bonaerense, además del valor simbólico del evento, existe una responsabilidad concreta en materia de seguridad, logística y organización, por lo que la presencia del Gobernador durante esos días aparece como prioritaria.

La visita de León XIV será además la primera de un Papa en la Basílica de Luján en más de 40 años, desde la llegada de Juan Pablo II en 1982, y marcará el regreso de un Pontífice a la Argentina después de casi cuatro décadas.