“Fuerza Patria terminó con una victoria aplastante en toda la Provincia de Buenos Aires”, sentenció Axel Kicillof desde el escenario de su búnker en La Plata, mientra la militancia, con cánticos, lo proponían para la Presidencia en 2027.

Luego agradeció a los candidatos oficialistas, los dirigentes, simpatizantes y a sus propios familiares.

Además, destacó la unidad del peronismo: “Gracias Sergio Massa, gracias Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario”.

“Nuestra gente y nuestro pueblo la está pasando mal, pero permítannos disfrutar de este intervalo con una alegría reparadora, porque lo pusimos un freno al Gobierno de Milei”, agregó Kicillof.

Y sostuvo: “Es la primera vez que hay un gobierno nacional tan extravagante y tan bizarro”.

“Dijimos que veníamos a funcionar como un escudo contra esta política cruel y despiadada de Casa Rosada, y a demostrar que había otro camino posible, por eso digo que éste es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y un triunfo del peronismo para todos los argentinos”, indicó, a la vez que señaló: “Van a tener que rectificar el rumbo”.