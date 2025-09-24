Axel Kicillof se expresó respecto al triple crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, quienes fueron encontradas asesinadas y enterradas en una vivienda en Florencio Varela.

Ads

El gobernador, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos, compartió las palabras del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre los hechos que secunden a la opinión pública.

Al respecto, el gobernador expresó que "avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA" y remarcó que continuarán informando sobre la causa "a medida que avance la Justicia".

Ads

Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA.… pic.twitter.com/lbiIFuDHcK — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 24, 2025

"Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones", prosiguió Kicillof y manifestó que se trata de grupos que aplican "todas las formas de la violencia machista".

Por eso, para finalizar, Kicillof llamó a un acuerdo nacional: "Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune".

Ads