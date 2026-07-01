En el marco del 52º aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el gobernador Axel Kicillof recorrió este miércoles el Centro de Formación Laboral (CFL) Nº401 “Saúl Ubaldini” y visitó el mausoleo emplazado en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente.

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Allí se encuentran los restos del tres veces presidente de la Nación, junto al intendente local, Nicolás Mantegazza. También participaron otros intendentes y miembros del gabinete bonaerense.

En la visita al Museo Quinta 17 de Octubre, el mandatario provincial afirmó: “Vamos a seguir honrando el legado de Perón de la única forma que podemos hacerlo: trabajando para darle dignidad a nuestro pueblo y para construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía”.

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La quinta alberga la mayor y más variada colección de objetos y documentos pertenecientes a Perón, y fue declarada Patrimonio Cultural de la Provincia. Allí pueden visitarse la casa principal, el torreón, el tren presidencial y el edificio central del museo, espacios que fueron refuncionalizados y puestos en valor por el Gobierno provincial.

Estuvieron presentes durante las actividades la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Seguridad, Javier Alonso; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el diputado provincial Mariano Cascallares; las intendentas de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Presidente Perón, Blanca Cantero; sus pares de Ezeiza, Gastón Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; y de Punta Indio, David Angueira.

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Agenda en San Vicente

Por otro lado, Kicillof visitó los stands con productos elaborados por los alumnos y alumnas del CFL N°401, donde se dictan cursos y talleres de gastronomía, informática, producción textil e instalación de gas y sanitaria, entre otros.

Además, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, suscribió la actualización de un convenio para que la institución dependa de la Asociación Civil Instituto de Capacitación, Práctica y Oficio para la Juventud Emprendedora de San Vicente (ICPO).

Asimismo, Kicillof junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, firmó un acuerdo de asistencia con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la realización de la 4° edición de la “Expo Construí Gastronomía y Turismo San Vicente 2026”.