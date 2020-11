En alusión a la situación educativa, Axel Kicillof consideró que no se trató de un año perdido: "Hubo clases todo el año, no presenciales, pero la escuela siguió con un esfuerzo y una inversión que no pueden tirarlo a basura".

"Todos queremos volver a la presencialidad", agregó pero recordó casos de distintas partes del mundo como Nueva York e Israel que “lo hicieron y tuvieron que volver atrás".

"Todos queremos volver pero en condiciones que no se contagien los chicos, porque ya está demostrado que se contagian al igual que los adultos y que contagian también", sostuvo el Gobernador en declaraciones televisivas.

Por último, apuntó: "En ningún lado del mundo es volver a la presencialidad y listo. Es con ventanas abiertas, barbijos, se turnan; operativamente es un despelote".