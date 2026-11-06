El gobernador Axel Kicillof encabezó la inauguración formal del nuevo Centro Universitario del Programa Puentes en Arrecifes, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Además, con la presencia del intendente local, Juan Fernando Bouvier, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Sabemos la situación crítica que afronta la educación por las políticas de ajuste del Gobierno nacional: en la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que usar la motosierra contra el presupuesto universitario es cortarles los sueños a millones de pibes y pibas”. “Por eso, nuestra respuesta es redoblar los esfuerzos para seguir invirtiendo en las políticas públicas que acercan los centros universitarios al interior bonaerense”, agregó.

Por su lado, el intendente Bouvier destacó: “Hace tiempo que venimos trabajando juntos, empezamos a trabajar en un proyecto que se fue consolidando con el tiempo”.

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“Hoy estamos dando pasos muy importantes para Arrecifes, con un centro universitario que va a ampliar las posibilidades de formación de los jóvenes y con la entrega de escrituras que les da seguridad a muchas familias. Más allá de las diferencias políticas, cuando trabajamos juntos podemos generar oportunidades y mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, subrayó Bouvier.

En tanto que el gobernador indicó: “Para la mayoría de los jóvenes es imposible pensar en mudarse a otra ciudad para estudiar una carrera universitaria y proyectar su futuro. El programa Puentes viene a eliminar esa desigualdad estructural: con este centro en Arrecifes, ya son 54 los establecimientos que inauguramos para llevar la educación superior a todos los rincones de la Provincia”.

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El nuevo centro universitario cuenta con 360 metros cuadrados en los que se distribuyen seis aulas, laboratorio, aula de informática, auditorio y áreas administrativas, entre otros espacios. En ese marco, se suscribió un convenio para llevar adelante la climatización, el acondicionamiento de distintas áreas y la adquisición de equipamiento tecnológico para el establecimiento.

Por su parte, Bianco sostuvo: “Desde que asumimos nos propusimos llevar la educación universitaria a cada municipio y el programa Puentes lo está haciendo realidad: hoy estudiar una carrera con salida laboral en el propio distrito no es un privilegio, sino una política de Estado”.

Asimismo, las autoridades entregaron 31 netbooks del Programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a alumnos de dos escuelas secundarias y una de educación especial del distrito. Durante la jornada, se otorgaron también 186 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del municipio, correspondientes al programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

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Por último, Kicillof señaló: "Con la puesta en marcha de este centro universitario y la entrega de escrituras y computadoras, estamos demostrando cuál es para nosotros la función primordial del Estado: reducir las desigualdades que atraviesan a nuestra sociedad”. “Hoy que todas estas políticas de inclusión están bajo amenaza, los convoco a defender el derecho de cada bonaerense a nacer, desarrollarse y concretar sus proyectos de vida en su propio pueblo", concluyó.