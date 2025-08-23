Kicillof informó a Boric que los responsables de los incidentes en Independiente fueron identificados y serán imputados
Los gravísimos incidentes en Avellaneda dejaron decenas de hinchas chilenos heridos. Kicillof aseguró que los responsables serán imputados por intento de homicidio.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof le aseguró al presidente chileno Gabriel Boric que los responsables de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile ya fueron identificados y serán imputados por intento de homicidio.
Según Boric, quien se expresó en su perfil de X (ex Twitter), "Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio". Además, destacó: "Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar".
El enfrentamiento violento se produjo el miércoles por la noche y dejó imágenes que recorrieron el continente. Un hincha de Universidad de Chile se arrojó al vacío para evitar ser agredido por los barrabravas de Independiente. La situación generó además roces diplomáticos entre la administración de Boric y el Gobierno de Javier Milei.
Tras los hechos, Boric envió a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras que el embajador chileno Antonio Viera Gallo coordinaba acciones en la capital argentina.
El jueves, Kicillof recibió a Elizalde y a Viera Gallo para intercambiar información sobre los incidentes. Se abordó la situación de los más de 100 hinchas chilenos detenidos, quienes ya fueron liberados, y la atención de los que permanecían hospitalizados por las heridas sufridas.
Tras la reunión, el gobernador expresó en X: "Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad".
