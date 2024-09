El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a expresar su descontento con el Gobierno nacional luego del acuerdo alcanzado entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferir 31 líneas de colectivos a la jurisdicción porteña. Kicillof calificó la medida como un "nuevo avasallamiento" y anunció que llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia.

En un extenso hilo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario bonaerense señaló que la decisión es "arbitraria e ilegal" y que "no castiga a un gobernador", sino a los bonaerenses que "viven lejos y no tienen recursos". Según Kicillof, la Provincia de Buenos Aires no cuenta con las herramientas jurídicas para solventar los costos derivados de esta decisión, ya que es responsabilidad del Ejecutivo nacional.

Puede interesarte

El gobernador detalló que entre enero y agosto de este año, la provincia invirtió más de $454.000 millones en políticas de Compensación Tarifaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e Interior, Transporte Fluvial y Boleto Especial Educativo. En el último mes, la Provincia destinó $79.000 millones a estos subsidios.

Kicillof también explicó que su administración cubre el 100% de los subsidios a las líneas provinciales de colectivos del AMBA, lo que implica la compensación tarifaria de 262 líneas.

El Gobierno nacional puso fin al Boleto Integrado para la provincia de Buenos Aires, una decisión arbitraria e ilegal. El Ejecutivo nacional tiene leyes, presupuestos y partidas asignadas a tal fin e impuestos que se cobran para solventar esa erogación. La Provincia no tiene las… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2024

"Ya iniciamos reclamos ante la Corte Suprema que corresponden a la compensación frente al no traspaso del sistema previsional, al recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al Fondo de Compensación por el Transporte del Interior y al Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). Ahora haremos lo propio para reclamar este nuevo avasallamiento", aseguró el gobernador.

El impacto de la medida, según Kicillof, afectará principalmente a los bonaerenses que residen en el segundo y tercer cordón del conurbano, quienes dependen de más de un colectivo para llegar a sus trabajos diariamente. "No es una medida que castiga a un gobernador, castiga a quienes viven más lejos y tienen menos recursos", concluyó.